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هآرتس: محكمة إسرائيلية تقر هدم عشرات المنازل الفلسطينية بالقدس

الأحد 14 أبريل 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: محكمة إسرائيلية تقر هدم عشرات المنازل الفلسطينية بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 رفضت المحكمة المحلية الإسرائيلية في القدس، استئنافًا قدمته عوائل فلسطينية تقطن في القدس الشرقية لمنع هدم منازلها المبنية بشكل جزئي على أرض "غابة السلام".

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن المحكمة سمحت بهدم تلك المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية جزئيًا على تلك الأرض التي تسعى جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مشاريع سياحية فيها ضمن تطوير "غابة السلام" بتوافق مع بلدية القدس التابعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أنه يوجد في تلك المنطقة 60 مبنى يعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني.

وتقع المنطقة بين سلوان وأبو طور، حيث بنيت تلك المنازل دون تصاريح بناء، بسبب صعوبة الحصول عليها. حيث أجبر السكان على البناء بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2008 رفضت خطة من قبل بلدية القدس لبناء المنطقة من جديد بهدف إنهاء قضية البناء غير القانوني.

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