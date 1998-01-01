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صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا

الأحد 14 أبريل 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صواريخ زالزال الإيرانية تتكبد خسائر فادحة إثر هجمات "إسرائيل" بسوريا


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي بأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة مصياف السورية استهدف مصانع صواريخ إيرانية دقيقة.

وذكر الموقع أنه وفقاً للوثائق من على الأرض فإن صواريخ من نوع زالزال 2 الإيرانية تم تدميرها خلال الهجوم.

وأوضح الموقع أن الصواريخ المدمرة تحمل رؤوساً حربية تصل إلى نصف طن وبعد إخضاعها لتحسينات تصبح دقيقة ويزيد مداها.

وأشار إلى أن التلفزيون الإيراني كشف في سبتمبر عام 2018 عن مشروع تطوير إيران لصواريخ زلزال 2 وتحسين قدراتها وكيف تم تحويلها من صواريخ بسيطة إلى باليستية دقيقة.

ولفت الموقع إلى أن إيران استغلت الانتخابات الإسرائيلية ووفرغت شحنتين من إيران في دمشق بواسطة طائرة 747 التابعة للحرس الثوري الإيراني، وخاصة مطار تيفور العسكري.

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