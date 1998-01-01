محاولة دهس لشرطي بضواحي القدس خلال عملية القبض على تاجر مخدرات

القدس المحتلة / سما /

ألقت الشرطة السبت، القبض على شخصين أحدهما مطلوب وهو من ذوي السوابق بتجارة وتعاطي المخدرات وضبطت بحوزته مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع الهيروين في ضواحي القدس.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن شرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس وخلال متابعة لأحد أبرز المطلوبين بقضايا تجارة المواد المخدرة في ضواحي القدس، تمكنت من القبض عليه وسائق المركبة الذي كان برفقته، والذي حاول دهس افراد الشرطة والفرار إلا انهما وقعا في قبضة الشرطة وعثر بحوزة الشخص المطلوب 4 اكياس صغيرة بداخلها مادة يشتبه ان تكون من نوع الهيروين المخدرة بلغ وزنها 12.7 غم.

واكد البيان أن الشرطة اوقفت المشتبه بهما الاثنين تمهيدا لإحالتهما والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما اصولا.