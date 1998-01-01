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الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بينهم محافظ القدس عدنان غيث

الأحد 14 أبريل 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بينهم محافظ القدس عدنان غيث


رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال مجددا عددا من سكنات طلبة جامعة بير زيت فيما نفذت حملة دهم واعتقال في مناطق اخرى، واعلن الاحتلال لاحقا في بيان له اعتقل 13 مواطنا.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد حسن سليمان جرادات (15 عامًا) والطفل زيد الدين جرادات (15عاما) من منزليهما في منطقة رأس العاروض ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

وسلم الاحتلال الأسير المحرر علاء الدين محمد فقهاء تبليغًا لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزله في بلدة سنجل شمال رام الله، كما سلم طلبا مشابها للاسير المحرر باسل عنقوش عقب دَهم منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واقتحمت اليات الاحتلال تقتحم حيْ الطيرة بالمدينة.

ورغم وجوده منذ 3 أشهر في الأسر قوات الاحتلال تُسلّم عائلة ماجد النتشة تبليغاً يقضي بمراجعة نجلها الأسير أمجد للمخابرات عقب اقتحام منطقة خلّة حاضور في الخليل.

واعتقل الاحتلال الشابيْن هايل إسحاق الرجوب وخليل أمين الصوص من منزليْهما في مدينة دورا جنوب غرب الخليل. وتم اقتحام ايضا منطقة المسلخ في مخيم نور شمس وبلدة ذنابة شرق طولكرم.
وفي محافظة بيت لحم تم تُسلّيم الشاب سامي علي صباح تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب دَهم منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
واعتقل الاحتلال عدة شبّان من القدس، عرف منهم: محافظ القدس عدنان غيث، محمد سمير عبيد، بشار محيسن، تاج الدين ماهر محيسن، محمد عمران عبيد.

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