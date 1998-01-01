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انخفاض وغبار اليوم وأمطار غداً مساءً

الأحد 14 أبريل 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض وغبار اليوم وأمطار غداً مساءً


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتن، ويكون الطقس خماسينياً مغبر أحياناً، وغائماً جزئياً إلى غائم، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم غد الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوية ، وتسقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً،ـ وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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