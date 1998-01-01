الجاغوب: فتحنا صفحة جديدة في مسيرة النضال الوطني

غزة / سما

قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب، اليوم السبت، إنه ومع أداء اليمين القانونية من قبل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وأعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة أمام الرئيس "نفتح صفحة جديدة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني تأخذ فيها فتح على عاتقها مرةً أخرى مهمة التصدي للمهام التي تقع في مجال اختصاص الحكومة"، وهي الحركة التي لم تترك ولو للحظة مواقعها النضالية في تصديها للإحتلال والإستيطان وللمشاريع الهادفة إلى تجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية وترسيخ انفصال غزة عن الوطن.

وتابع في بيان صادر عنه: إننا نؤكد مساندتنا المطلقة للحكومة الجديدة ونعبّر عن تمنياتنا لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وكافة أعضاء حكومته بتحقيق أماني وطموحات شعبنا والتخفيف من معاناته التي يتعرض لها على جيش الإحتلال ومستوطنيه بشكل يومي.

وأضاف: أننا على ثقة أن الحكومة الجديدة ستبذل كل ما في وسعها لترشيد الأداء الإداري اليومي لمؤسساتنا الوطنية ومحاربة الخلل وتصويبه أيّاً كان مصدره ومستواه، وستقدم حركة فتح وقيادتها وكوادرها وعناصرها وأنصارها كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة الجديدة حتى نتمكن من تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتنا وحتى نستطيع التصدي لمؤامرة صفقة القرن ولمحاولات فصل غزة عن الوطن.

وأكد أن نجاح الحكومة في توفير مقومات الصمود لشعبنا سيشكل دعماً مباشراً للموقف الحازم الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن والذي يرفض الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، ويصر على مقاومتها ويعمل على إفشالها متمسكاً بالثوابت الوطنية وبالأهداف التي ناضل من أجلها شعبنا وقدم في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وفي مقدمتها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.