في اول تصريح عقب اعلانها..ملحم: لا يمكن الطعن بالحكومة ونسعى لمد جسر الوصال مع الفصائل

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة الجديدة، إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إن "الحكومة الـ18 خرجت وفي ظل متأخرات مثل عدم الإعلان عن وزارتي الداخلية والأوقاف وتأجيلها، بسبب عدم حسم من سيحملها، وسيتم الإعلان عنها قريبا".

وأضاف: "هذه الحكومة أطلق عليها رئيس الوزراء بأنها حكومة الشعب، وهذا التوصيف له دلالات كبيرة، لما له من أهمية بمتابعة قضايا الناس، والقدس ستكون في صدارة الأولويات لأن المعركة بالقدس وسط تحدٍ لإغلاق البوابات والاقتحامات المتواصلة للأقصى".

وأوضح ملحم، أن "هذه الحكومة يختلط فيها السياسي بالخدماتي، وهي حكومة تأتي في ظل ظروف صعبة أهمها طرح صفقة القرن قريبًا، والتي بدأت ملامحها تتضح من خلال إجراءات غير قانونية، والبلطجة السياسية من قبل الولايات المتحدة".

وحول معارضة بعض الفصائل، أفاد ملحم بأنه عندما تعقد الحكومات تزدحم المعارضة، وهي حالة صحية، لكن لا يمكن الطعن بالحكومة التي أخذت شرعياتها من الرئيس، ومنظمة التحرير، وحركة فتح، والفصائل المشاركة، والحكومة تسعى لمد جسر الوصال مع كافة الفصائل الشقيقة، لحماية القدس ومواجهة المرحلة الصعبة القادمة، وهذه تحديات جسيمة وسيسجل وصمة عارٍ لكل من يتخلف عن حماية القدس والإسهام بإضعاف جسد المناعة الوطنية.