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غزة: 5 اصابات بيها حرجة جراء شجار عائلي وسط القطاع

السبت 13 أبريل 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: 5 اصابات بيها حرجة جراء شجار عائلي وسط القطاع


غزة / سما /

أصيب 5 مواطنين بجراح مختلفة، مساء اليوم السبت، اثر إطلاق نار في شجار عائلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية , بوصول 5 إصابات إحداهما خطيرة إلى المستشفى جراء إطلاق النار في شجار عائلي، فيما استدعيت الشرطة وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وأوضح  أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية، أن إشكالية وقعت بين عائلتين عند صالة الربيع في النصيرات وسط قطاع غزة، الامر الذي أسفر عن إصابة أربعة مواطنين، اثنين منهما من عائلة واحدة.

واضاف: أن المواطن (ز.أ.ح) يبلغ من عمره 46 عاما من الزوايدة أصيب بجراح خطرة في صدره اثر إطلاق النار عليه، كما أصيب (م.ا.ش) 16 عاما من النصيرات بطلق ناري تحت الابط، وقريبه (م.خ.ش) 42 عاما في القدم وجراحه متوسطة.

وبحسب الناطق باسم الشرطة، أصيب المواطن (س.م.م) 56 عاما، وابنه أسامة (14) عاما من رفح في القدم، وجراحهم متوسطة.

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