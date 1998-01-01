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الامم المتحدة: ملتزمون بالعمل مع حكومة اشتية لتحقيق التنمية وانهاء الانقسام

السبت 13 أبريل 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: ملتزمون بالعمل مع حكومة اشتية لتحقيق التنمية وانهاء الانقسام


القدس المحتلة/سما/

قال المنسق الاممي العام لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادنوف انه يتطلع للعمل سويا مع رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة الدكتور محمد اشتية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني .

واضاف ميلادنوف في بيان له وصل سما " انه في الوقت الذي يواجه فيها المشروع الوطني الفلسطيني تحديات مالية وسياسية فان على الجميع العمل ودعم جهود الحكومة الجديدة في انهاء الانقسام" مؤكدا ان الوحدة ضرورية لانجاز سلام دائم وان اجراء الانتخابات حسب القوانين الوطنية والمعايير الدولية ستؤدي الى تقدم في عملية المصالحة.

وتابع " ان تبني اجندة وطنية لضمان الاستقرار المالي واعادة اعمار غزة وتحسين محددات اجتماعية في تماهي مع خطة التنمية المستدامة و خطة 2030 ستكون انجازا مهما في وقت به قيود كبيرة".

وقال ميلادنوف "الامم المتحدة ملتزمة بالعمل مع القيادة والشعب الفلسطيني من اجل انهاء الاحتلال وتحقيق طموحاتهم الوطنية في دولتهم حسب قوانين الامم المتحدة".

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