تونس تواصل فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض ويوم الأسير

تونس /سما/

أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل فرع بنزرت، يوم الأرض ويوم الأسير، في فعاليات سياسية وفنية في مقر الاتحاد الجهوي ببنزرت، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، ورئيس الفرع الجهوي لاتحاد الشغل بشير السحباني، والإعلامية التونسية فاطمة الكراي.

وأشار الفاهوم إلى معاناة شعبنا الفلسطيني المتواصلة منذ مدة كبيرة، وتحمله عبء تقدم الصفوف نيابة عن الإنسانية مدافعا صلبا عنها، خاصة عن مقدساته الإسلامية والمسيحية، واقفا وراء قيادته ضد كل محاولات تصفية قضيته وحقوقه التي اقرتها الشرعية الدولية .

وشدد كراي والسحباني على وقوفهم بصلابة مع قضية شعبنا وعدالتها في وجه كل الأطماع الحاقدة لمحاولة تصفية حقوق الشعب العادلة، مؤكدين أنهم شركاء لا متضامنون، موجهين التحية للأسرى في سجون وزنازين الاحتلال دفاعا عن كرامتهم .

وأحيت فرقة تونسية تابعة لإحدى مدارس مدينة بنزرت بوصلات غنائية وطنية فلسطينية، فيما قدمت فرقة الاتحاد العام لطلبة فلسطين (الكوفية) وصلات للدبكة الفلسطينية على أنغام وطنية وتراثية فلسطينية.

وفي سياق متصل، أقامت دار الشباب بمدينة الزهراء بالتعاون مع جمعية فداء، والمندوبية الجهوية للثقافة احتفالا بالذكرى الـ43 ليوم الارض، قدمت خلالها عروضا فنية وأغاني وطنية فلسطينية لفرق ملتزمة تونسية، وقدمت مسرحية تحاكي ما يتعرض له شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مدينة القدس تاريخا وحضارة من ممارسة احتلالية قمعية وهمجية.