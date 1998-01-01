  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هتافات عنصرية ضد صلاح في الدوري الإنجليزي

السبت 13 أبريل 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هتافات عنصرية ضد صلاح في الدوري الإنجليزي


براغ/ وكالات/

تعرض المصري محمد صلاح، نجم كرة القدم الدولي، لهتافات عنصرية في الدوري الإنجليزي بعدما وصفوه بـ"الإرهابي".

وأدان ناديا ليفربول وتشيلسي الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض أنصار الفريق ضد نجم الـ"ريدز" محمد صلاح، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من مشجعي تشيلسي وهم يرددون عبارة "صلاح مفجر إرهابي"، خلال وجودهم في العاصمة التشيكية براغ، لحضور مواجهة فريقهم أمام سلافيا براغ التشيكي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: إن" الفيديو الذي يتم تداوله عبر الإنترنت، الذي يعرض هتافات تمييزية تستهدف أحد لاعبينا، خطير ومقلق".

ودعا النادي إلى اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية ومعاقبته.

وقال ليفربول في البيان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لهذه الجريمة.

من جانبه، دان تشيلسي جميع أشكال التمييز ووصفها بالبغيضة، قائلاً: إنه "في حال وجود دليل واضح على تورط حاملي تذاكر تشيلسي أو أحد أعضائه في مثل هذا السلوك، فسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضدهم".

واعتبر النادي أن "هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجاً للغالبية العظمى من أنصار تشيلسي، الذين لن يتسامحوا معهم".

وذكرت محطة "سكاي سبورتس" أن 3 من مشجعي تشيلسي منعوا من دخول استاد "إيدن" معقل سلافيا براغ، يوم الخميس، بعد الهتافات العنصرية ضد صلاح.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شاب بطلق ناري بغزة

الرئيس: شعبنا يقف كالطود الأشم في وجه صفقة العار ورسالتنا إلى كل أبناء الأمة كالتالي..

الشعب السوداني يسقط رئيسين خلال ٢٤ ساعة

قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع حماس " تحت النار ودون الإطاحة "

طالع .. اليوم الساعة 7 مساء اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة

السودان ...من هو الفريق الركن "عبد الفتاح البرهان"؟

الأخبار الرئيسية

بالصور.. سيرة ذاتية مختصرة لاعضاء حكومة اشتيه..

حكومة

حكومة اشتية تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس

معاريف: سيستمر نتنياهو بدفع أموال الهدوء لحماس وسيبذل جهداً لانفصال الشعب الفلسطيني

اشتيه

اشتيه: هناك محاولات لايجاد التوازن ويتحدث عن تاثير الفصائل غير المشاركة بحكومته ودور فتح فيها

قطاع غزة

مصادر: حماس ستجري تعديلات على هيكلية لجنتها الإدارية بغزة