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حماس:حكومة اشتية ستعزز الانقسام بين الضفة وغزة على طريق تنفيذ صفقة القرن

السبت 13 أبريل 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس:حكومة اشتية ستعزز الانقسام بين الضفة وغزة على طريق تنفيذ صفقة القرن


غزة / سما/


قالت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم ان  تشكيل حركة فتح "حكومة شتية" يشكل استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.
واضافت حماس "إن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".
واكدت  أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخاطئة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.  
 

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