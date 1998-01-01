هنية يفتتح اول دوري كردة قدم لاصحاب الاقدام المبثورة

غزة / سما/



افتتح الأستاذ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أول دوري لكرة القدم لأصحاب الأقدام المبتورة من ذوي الإرادة، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وجاء ذلك بحضور السيد جيس ماركت مستشار الدمج الإجتماعي والرياضة لذوي الإعاقة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيد سيمون بيكر الأمين العام لإتحاد كرة القدم العالمي لذوي البتر والإتحاد الأوروبي لكرة القدم لمبتوري الأقدام وبمشاركة ٥ فرق ممثلة عن محافظات القطاع .

وتوج هنية فريق محافظة رفح للأقدام المبتورة بطلاً للدوري بعد نجاحه في الفوز وتقديم عرض مميز وتحقيق نتائج إيجابية استحق على اثرها الظفر بلقب الدوري، مؤكداً أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها، متمنياً أن يتم مواكبتها على المستوى العربي والدولي.

وشكر هنية الصليب الأحمر والفرق الرياضية المشاركة بالدوري والجمعية المتخصصة برعاية ذوي الأقدام المبتورة.

وأكد هنية على أهمية توفير الأقدام الصناعية التي تتلائم مع ممارستهم للرياضة وللعبة كرة القدم لكي يتمكنوا من المشاركة بالبطولات العالمية والدولية وتمثيل فلسطين بأبهى صورة.

وكشف هنية عن تخصيص قطعة أرض من أجل اقامة مشروع رياضي لإحتضان أبطال ذوي الإعاقة، متمنياً من الصليب الأحمر تبني المشروع ودعمه، وتوسيع رقعة العمل وإقامة مشروع مماثل لأبطال الإرادة بالضفة المحتلة ودعم المشاريع الرياضية بكافة الأراضي الفلسطينية.

وطالب هنية الجهات الحكومية والدولية توفير مشاريع تشغيل وفرص عمل دائمة للرياضيين من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة ودعم المشاريع التي تنمي وتطور قدراتهم ومواهبهم المختلفة.

الجدير ذكره أن هنية كرم أبطال البطولات لذوي الإرادة من كرة السلة والطائرة والقدم وأصحاب الإنجاز الفلسطيني في الملتقى السعودي.



