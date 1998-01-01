وفد من دائرة شؤون اللاجئين يطلع على احتياجات مخيم الجليل في بعلبك

بيروت /سما/

زار وفد من دائرة شؤون بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، مخيم الجليل في بعلبك للوقوف على احتياجات اللاجئين ومشاكلهم، بناء على تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باعتبار احتياجات المخيمات اللبنانية ذات أولوية.

وضم الوفد مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، وأمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو اياد الشعلان، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع فراس الحاج، ومدير منطقة البقاع في "الاونروا" أحمد موح، ومدير خدمات "الاونروا" في المخيم ناصر كايد، وعدد من مسؤولي فصائل منظمة التحرير في المنطقة واللجنة الشعبية في مخيم الجليل.

وبحث الوفد أوضاع اللاجئين ومعاناتهم في المخيم والمشاريع ذات الأولوية التي يحتاجها المخيم واللاجئون، ودعم مركز الدفاع المدني بمشروع اطفائية نتيجة ضيق الشوارع والازقة في المخيم والتي تمنع دخول سيارات الدفاع المدني من الوصول لهذه الحرائق أو امكانية السيطرة عليها .

وتفقد الوفد مركز الدفاع المدني ومركز الهلال الاحمر الفلسطيني في بعلبك والتقى بإدارة المركز واستمع لواقع المركز واحتياجاته، كما اطلع على سير العمل في مشروع بئر المياه الذي ينفذ من قبل وكال الغوث الدولية، بتمويل من دولة اليابان، واستمع من خلال المشرفين على مشروع بناء غرفة محطة الكهرباء التي تغذي المخيم بالكهرباء على سير العمل به.

كما زار الوفد مركز ايواء اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا الى لبنان، واطلع على احتياجاتهم ومشاكلهم، واعدا برفع احتياجاتهم لرئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي لمتابعتها مع الاطراف المختصة لمعالجتها.