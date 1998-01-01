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التجمع الديمقراطي الفلسطيني يدعو حزب الشعب و"فدا" للتراجع عن المشاركة في الحكومة

السبت 13 أبريل 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الديمقراطي الفلسطيني يدعو حزب الشعب و"فدا" للتراجع عن المشاركة في الحكومة


رام الله / سما /

 أكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني ان موقفه هو عدم المشاركة في الحكومة الفصائلية المقترحة والإصرار على أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورأى التجمع في بيان اصدره اليوم السبت، ان قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المشاركة في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر التي كلف بتشكيلها الدكتور محمد اشتية، يتعارض مع موقف التجمع ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع).

وأضاف التجمع انه ومع احترامه للاستقلالية السياسية والتنظيمية لجميع أطرافه، الا أنه يأمل أن تقوم الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.

وطالب البيان رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد الفوري من اجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد، يعيد الاعتبار لهيبة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويعزز تمثيلها للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وشدد التجمع على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، وتعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

وأشار التجمع في بيانه الى استمراره في العمل من اجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من اجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

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