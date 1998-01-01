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بومبيو : ضمّ إسرائيل مناطق في الضفة لا يتناقض ولن يضر "صفقة القرن"

السبت 13 أبريل 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو : ضمّ إسرائيل مناطق في الضفة لا يتناقض ولن يضر "صفقة القرن"


واشنطن / وكالات/

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، إنّ تصريح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بضمّ مناطق في الضفة الغربية "لا يتناقض او يضرّ" الخطة الأميركيّة لتسوية القضية الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".
وأضاف بومبيو أنه يعتقد أن "صفقة القرن" ستكون مختلفة "بشكل كبير للغاية" عن الخطط التي قدّمتها الإدارات الأميركيّة السابقة، وأنه يطرح نموذجًا جديدًا، لم يُجرّب من قبل.
وحدّد بومبيو مهمّة الولايات المتحدة بأنها "طرح فكرتها فقط"، في حيّن "على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يجدوا حلا بأنفسهم. نحن نرغب في طرح أفكار جدية وطرق أخرى جديدة للحلّ".
وتأتي تصريحات بومبيو ردًا على رسالة للرئيس الأميركي، وجّهها عدد من المنظّمات اليهوديّة الأميركيّة البارزة، جاء فيها أن خطوة نتنياهو المحتملة "تمثّل الخطّ المتطرّف في إسرائيل"، داعين ترامب إلى إبطالها.
وكان نتنياهو أعرب الأسبوع الماضي عن تطلّعه إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخابات الكنيست التي أجريت الثلاثاء الماضي.

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