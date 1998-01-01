5 كتل طلابية تتنافس في انتخابات جامعة بير زيت

رام الله /سما/

تتنافس خمس كتل طلابية على مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت البالغ 51 مقعداً، حيث تجري الانتخابات يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 نيسان المقبل.

ويشارك في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت 5 كتل طلابية، وهي: كتلة الوفاء الإسلامية (حماس)، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية (حزب الشعب)، كتلة الشهيد ياسر عرفات (فتح)، كتلة الوحدة الطلابية (الجبهة الديمقراطية)، القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (الجبهة الشعبية).

وتأتي انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت وسط اهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، وتحرص جامعة بيرزيت على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنوياً، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية.

ةتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، للدورة القادمة.

وأقرت اللجنة التحضيرية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، أن يكون يوم 17 نيسان 2019، موعداً للاقتراع والتصويت للكتل المنافسة في الانتخابات، على أن يكون يوم الإثنين 15 نيسان موعداً للدعاية الانتخابية، بحيث تعرض الكتل الطلابية برامجها الانتخابية للطلبة، في حين تعقد المناظرة الطلابية بين ممثلي الكتل يوم الثلاثاء 16 نيسان.