معاريف: سيستمر نتنياهو بدفع أموال الهدوء لحماس وسيبذل جهداً لانفصال الشعب الفلسطيني

غزة / سما /

قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي مليمان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو سيسعي للحفاظ على الوضع الراهن ولن يحدث تغييراً كبيراً في السياسة الأمنية لإسرائيل.

وذكر مليمان في مقاله على موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو سيعمل على منع اندلاع حرب أو تصعيد على الحدود الثلاثة مع غزة وسوريا ولبنان ومنع أي مواجهات في الضفة الغربية.

وحسب مليمان، في غزة، سيستمر نتنياهو في دفع أموال الهدوء القطرية إلى حركة حماس من أجل شراء الهدوء النسبي.

وأشار مليمان إلى أن إذا لم يطبق نتنياهو وعده الانتخابي بفرض السيادة على الضفة، سيبذل جهداً للحفاظ على الأوضاع في غزة والضفة وتقسيم الشعب الفلسطيني إلى كيانين سياسيين منفصلين بالضفة وغزة.

وأضاف أن نتنياهو سيواصل التهرب من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على أمل استمرار التعاون الأمني بين الشاباك والجيش الإسرائيلي مع السلطة.