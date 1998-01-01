مشاركة وطنية وجماهيرية واسعة بعزاء شقيق القيادي المشهراوي بغزة

غزة/سما/

شارك عدد كبير من اهالي قطاع غزة والقيادات الوطنية والفصائلية في عزاء المرحوم عدنان عبد القادر المشهراري شقيق القيادي في حركة فتح سمير المشهراوي .

كما حضر السيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد رفيع من قيادة حركة حماس لتقديم واجب العزاء لعائلة المشهراري إضافةً لوفود من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية .



كما تلقي السيد سمير المشهراري إتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاستاذ اسماعيل هنية ومن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الحاج زياد النخالة لتقديم واجب العزاء في وفاه شقيقه عدنان المشهراري .