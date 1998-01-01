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اشتيه: هناك محاولات لايجاد التوازن ويتحدث عن تاثير الفصائل غير المشاركة بحكومته ودور فتح فيها

السبت 13 أبريل 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: هناك محاولات لايجاد التوازن ويتحدث عن تاثير الفصائل غير المشاركة بحكومته ودور فتح فيها


رام الله / سما /

أكد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المُكلف بتشكيل الحكومة، مساء اليوم السبت، أن "الفصائل غير المشاركة في الحكومة قد يكون لها تأثير من خارج الحكومة ويعول عليها".

وبحسب قناة الميادين، أشار أشتية إلى أن "هناك محاولات لايجاد التوازن في الحكومة الجديدة"، موضحا أن حركة فتح جزء أساسي فيها.

وأضاف اشتيه، أن الحكومة الجديدة ستؤدي مساء السبت اليمين الدستورية، وسيتم إعلانها من مقر القيادة في رام الله

هذا وسيت أداء القسم لأعضاء الحكومة الجديدة، في تمام الساعة السابعة مساء السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله..

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