بالفيديو.. ترامب يهدد عضو الكونجرس إلهان عمر بفيديو "مثير"

واشنطن /سما/

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما قاسيا على عضو الكونجرس الامريكي من اصول عربية إلهان عمر وتصريحاتها السابقة حول 11 سبتمبر، ناشرا شريط فيديو يحتوي على مشاهد محزنة من هجمات القاعدة وكتب: "لن ننسى أبدا".

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: تعرضت عضوة الكونغرس عن ولاية مينيسوتا، وهي واحدة من أول امرأتين مسلمتين تم انتخابهما لعضوية الكونغرس، للنقد في الأيام الأخيرة بعد ظهور لقطات لها وهي تخاطب جماعة إسلامية، وتناقش أحداث 11/9 وما تلاها من أثر على أفراد المجتمع.

وفي حديثها في العلاقات الأمريكية الإسلامية، قالت السيدة عمر: "تأسس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بعد 11/9 لأنهم أدركوا أن بعض الناس فعلوا شيئا ما، وأننا جميعا بدأنا نفقد إمكانية الوصول إلى حرياتنا المدنية".

ودار الجدل والانتقاد حول استخدام كلمة "شيء" لوصف الأحداث التي قُتل فيها حوالي 3 آلاف شخص، ما جعلها عرضة لنيران انتقادات الحزب الديمقراطي، رغم أنها لم تدعم أو تؤيد الأحداث.

ويتضمن شريط الفيديو "الفظيع" الذي نشره ترامب سلسلة من مشاهد الرعب في نيويورك وفي البنتاغون، الذي تعرض للهجوم أيضا، مع خطاب السيدة عمر الشهر الماضي.

ويختتم الفيديو بالكلمات - "11 سبتمبر 2001. نتذكر".

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" ، إحدى الصحف الشعبية التي يملكها روبرت مردوخ هذا الأسبوع على صفحتها الأولى، تظهر فيها النيران في "البرجين التوأمين" اللذين استهدفا في 2001 موجهين رسالة إلى السيدة عمر قائلة: "هذه هي الأشياء (التي تحدثتِ عنها)".

ورأى كثير من المتابعين أن ما فعله ترامب يمثل تهديدا واضحا لحياة عمر.

وردا على ترامب، انتقد عضوان بارزان في الكونغرس الأمريكي، الرئيس الأمريكي، بسبب تصرفاته "المثيرة للاشمئزاز" و"العنصرية" حيال العضوة المسلمة، إلهان عمر.

وفي سياق منفصل، قال السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، عبر حسابه على تويتر، السبت: "إلهان عمر قائدة تتسم بالقوة والشجاعة، ولن تتراجع أمام عنصرية وكراهية ترامب، ولا نحن كذلك"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأردف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات المثيرة للاشمئزاز والخطيرة ضدها".