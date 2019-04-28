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الاوقاف بغزة تعلن عن تسعيرة العمرة لرحلة 28 أبريل المقبل

السبت 13 أبريل 2019 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف بغزة تعلن عن تسعيرة العمرة لرحلة 28 أبريل المقبل


غزة / سما /

أعلنت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم السبت، بالتوافق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عن تسعيرة العمرة لرحلة 28/4/2019م التي تاتي في اخر شهر شعبان وبداية رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة،  أن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 890 دينار أردني فقط، لافتة إلى أن هذه الرحلة تتضمن الأسبوع الاخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك فقط.

وأوضحت اللجنة أنها بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة من أجل تحديد تسعيرة تتناسب مع الظروف الصعبة التي يحياها سكان قطاع غزة في إطار سعيها للتخفيف من معاناة المواطنين، مطالبة جميع شركات الحج العمرة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين.

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