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قناة عبرية: نتنياهو سيستخدم الحصانة الممنوحة له في مواجهة إجراءات محاكمته

السبت 13 أبريل 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو سيستخدم الحصانة الممنوحة له في مواجهة إجراءات محاكمته


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيستخدم الحصانة الممنوحة له في مواجهة أي إجراءات بهدف محاكمته ومقاضاته في القضايا المتهم بها بالفساد.

ونقلت القناة في تقرير على موقعها نقلا عن مصادر مقربة عن نتنياهو قولها إنه لن يتخلى عن الحصانة التي يمنحها القانون له في مواجهة محاولات محاكمته. مبينةً أن نتنياهو سيعتمد من خلال حصانته على توجيه اتهامات لجهات إنفاذ القانون أنها تتصرف ضده بسوء نية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع لنتنياهو في شهر يوليو/ تموز المقبل، إلا أنه يمكن تمديدها حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت المصادر المقربة منه إنه لن تتم محاكمته، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لذلك من أجل الحصول على حقه بالحصانة.

ونفت المصادر أن يكون نتنياهو ينوي إقرار أي قانون يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء.

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