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مرفق الرابط.. التنمية بغزة: اعلان عاجل للمواطنين حول رابط التسجيل للاسر الفقيرة

السبت 13 أبريل 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. التنمية بغزة: اعلان عاجل للمواطنين حول رابط التسجيل للاسر الفقيرة


غزة / سما /

نشرت وزارة التنمية في غزة ، اليوم السبت، إعلانا عاجلا  للمواطنين بالقطاع حول رابط تحديث بيانات الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأوضح  يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية بغزة في تصريحٍ صحفي أن " فترة تحديث البيانات للأسر الفقيرة على موقع الوزارة ستنتهي يوم الثلاثاء القادم 16 أبريل 2019".

يشار الى أن رابط تحديث البيانات لا علاقة له بالقسائم الشرائية القطرية، التي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية توزيعها خلال الفترة القادمة، إنما لإدخال بيانات الأسر الفقيرة إلى قواعد بياناتها وفق سجلات للاستفادة منها في تصنيف الاسر.

للتسجيل في الرابط المعلن عنه: اضغط هنا

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