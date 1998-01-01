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انتحار جندي أميركي عقب قتله يابانية في أوكيناوا

السبت 13 أبريل 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار جندي أميركي عقب قتله يابانية في أوكيناوا


أوكيناوا /سما/

أوردت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، أن جنديا أميركيا قتل سيدة يابانية طعنا، ثم انتحر في أوكيناوا، وسط استياء متزايد تجاه وجود القوات الأميركية في جنوب غرب اليابان.

وأكدت القوات الأميركية في اليابان أن جهاز التحقيق الجنائي البحري يتعاون مع الشرطة المحلية في التحقيقات في مقتل أحد البحارة الأميركيين، وأحد سكان أوكيناوا السبت، وفق ما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

وأشارت القوات الأميركية في بيان: "هذه مأساة مروعة، ونحن ملتزمون تماما بدعم التحقيق".

 وأوضحت أنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

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