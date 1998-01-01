5صخور هائلة تمر اليوم قرب الأرض

واشنطن /سما/

وصفت وكالة الفضاء الأمريكية، " ناسا "، بأن 5 صخور فضائية تتحرك بسرعة كبيرة تبلغ 50 ألف ميل في الساعة "80 ألف كيلو متر في الساعة تقريبا".

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الجمعة، أنها "تراقب عن كثب" خمسة صخور فضائية ضخمة، ستمر قرب الأرض بسرعة هائلة، السبت.

وستمر الصخرة GN4 بالقرب من الأرض، مساء السبت، في حوالي الساعة العاشرة و20 دقيقة بتوقيت غرينيتش، بينما ستكون الصخرة GO4 الأسرع بـ 80 ألف كيلومتر في الساعة تقريبا.

وتعد GN4 الأكبر حجما بين الصخور الخمسة، حيث يبلغ ارتفاعها 220 قدما، أي أنها أطول من برج بيزا المائل، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

ودعت "ناسا" إلى عدم القلق من الاقتراب المرتقب، مستبعدة حدوث تصادم خطير مع الأرض.

وأضافت وكالة الفضاء الأميركية في بيان بحسب الصحيفة البريطانية: "سيشهد شهر أبريل الجاري اقتراب 32 جسما من الأرض"، موضحة "من غير المرجح أن يضرب جسم كبير الأرض بطريقة كارثية خلال مئات السنين المقبلة".