  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفايز: الأردن لن يسمح بتغير الوضع القانوني والتاريخي في القدس

السبت 13 أبريل 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفايز: الأردن لن يسمح بتغير الوضع القانوني والتاريخي في القدس


عمان /سما/

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية، على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، ولن يسمح الاردن بتغير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

وأضاف الفايز انه لم يعد خافيا على احد، حجم التحديات والضغوطات التي تواجه أمتنا العربية والاسلامية، بسبب صراعات المنطقة، وبسبب انتشار قوى الارهاب والتطرف، وما يحاك لهذه الامة، من مؤامرات ومشاريع تقسيم جديدة، وهذه التحديات رتبت عليها اعباء كبيرة، تتطلب توحيد صفوفها ، للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضدها.

وأكد أننا في الأردن، استطعنا بفضل حكمة وشجاعة الملك عبدالله الثاني، ووعي أبناء الوطن، ومنعة اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة، الحفاظ على بلدنا، وامنها واستقرارها.

وشدد على أننا نعلن دعمنا ومساندتنا، الملك في لاءاته الثلاث، والتي اعلنها بقوة اكثر من مرة "لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا للمس بالوصاية الهاشمية او التفريط بالقدس " وليعلم القاصي والداني، بان الاردن بقيادة جلالة الملك، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية الراسخة، فالأردن لن يكون وطنا بديلا لفلسطين، فالأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: شعبنا يقف كالطود الأشم في وجه صفقة العار ورسالتنا إلى كل أبناء الأمة كالتالي..

غالبية تتوقع تراجع نتنياهو عن تفاهمات مع حماس والعودة للتصعيد

الشعب السوداني يسقط رئيسين خلال ٢٤ ساعة

قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..

والا: حماس خبيرة في نظام التصعيد وسيحدث انفجار كبير للوضع

السودان ...من هو الفريق الركن "عبد الفتاح البرهان"؟

موقع امريكي: ترامب يجتمع بقادة اليهود الأميركيين لبحث "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

قطاع غزة

مصادر: حماس ستجري تعديلات على هيكلية لجنتها الإدارية بغزة

اشتية

طالع .. اليوم الساعة 7 مساء اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة

التنفيذية تبحث آليات جديدة لتطبيق قرارات المركزي والوطني

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع حماس " تحت النار ودون الإطاحة "

نواب أميركيون داعمون لإسرائيل "قلقون" من ضمها لأراضٍ في الضفة الغربية