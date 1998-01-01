مصادر: حماس ستجري تعديلات على هيكلية لجنتها الإدارية بغزة

غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، أنّ حركة حماس بصدد إجراء تعديلات على هيكلية اللجنة الإدارية التابعة لها التي تدير شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وكانت حماس قررت حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2017، لمنح جهود المصالحة فرصة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر/ تشرين أول لاتفاق المصالحة، الذي تعطل فيما بعد.

ووفقًا للمصادر، فإن اللجنة عادت للعمل فعليًا في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد فشل المضيّ قدمًا في ملف المصالحة. مشيرةً إلى أنّ اللجنة إعلاميًا "معطلة" لكنّها فعليًا لا زالت تدير تلك المؤسسات بسبب "الفراغ الإداري" في وزارات غزة.

وبحسب المصادر، فإن التغييرات على هيكلية اللجنة ستتم في الملف الأمني وملفات أخرى مثل جودة البيئة وإدارة بعض الوزارات من قبل شخصيات اللجنة. مشيرةً إلى أن هذا التغيير الهيكلي قد يحصل في غضون أسبوعين على أقل تقدير.

وبحسب صحيفة القدس، لفتت المصادر ذاتها، إلى أن مهمة اللجنة تتركز على إدارة الوزارات وتوفير الأموال لصرف دفعات مالية لرواتب الموظفين، لافتةً إلى أن التغيير كان يتوقع أن يحدث منذ أسابيع، إلا أنه تم تأخيره لأسباب تتعلق بالظروف السياسية والميدانية التي مرت فيها غزة مؤخرًا، وكذلك ملف الانتخابات الإسرائيلية.

ونفت المصادر أن يكون لتشكيل الحكومة الجديدة في الضفة الغربية، أي علاقة لعملية التغيير في هيكلية اللجنة الإدارية.