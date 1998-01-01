نصائح تساعدك على اختيار أفضل عطر رجالي فوَّاح

وكالات / سما /

تمتلئ الأسواق بمئات العطور الرجالية الفاخرة، إلا أن فئة نادرة منها تمنح الرجل جاذبية وثقة لا تقاوم فتشعل لهب القلوب والمشاعر لتصبح البصمة الأولى والمثالية للرجل، في التقرير التالي سوف نكشف عن أفضل عطر رجالي فواح وثابت وجذاب، بالإضافة إلى العديد من العوامل التي تساعدك على اختيار العطر المثالي.

عطر رجالي فواح وثابت وجذاب

SAUVAGE

من أشهر عطور ماركة "كريستيان ديور" الفرنسية الشهيرة والذي حقق نجاحاً كبيراً ومبيعات قياسية منذ إطلاقه في 2015.

ويتميز العطر الرجالي برائحته الجذابة الثابتة، ويرجع ذلك لمكوناته عالية الجودة التي تضم فلفل سيتشوان وبرغموت كالابريا كمقدمة للعطر وإبرة الراعي والخزامى والليمون والفلفل الوردي ونجيل الهند والبتشولي كقاعدة له، إلى جانب العديد من المكونات الأساسية منها الأرز واللبدانوم والأمبروكسان.

La Nuit De L'Homme EDT

يعد من أفضل العطور الرجالي الفواحة والثابتة التي أنتجت في عام 2009، والمثالية لعشاء رومانسي أو موعد غير رسمي، فعطر La Nuit De L'Homme EDT يتميز بهدوئه ونعومته الاستثنائية والناتجة عن مزيج من الروائح العطرية منها الهيل والبرغموت والخزامى والبرغموت الصقلي.

بالإضافة إلى الأرز العذراء و اللافندر كقلب للعطر والكمون ونجيل الهند كقاعدة له، ليظهر لنا العطر الفاخر بلمسات هادئة تتناسب مع رومانسية الرجل وأناقته.

NAUTICA VOYAGE

يتميز العطر الفاخر برائحته الذكورية القوية بالإضافة إلى سعره المقبول مقارنة بغيره من العطور.

ويمنح عطر Voyage شعور انتعاش مميزاً أقرب لانتعاش البحار المفتوحة، ويُعد العطر الفاخر مثالياً لفصل الربيع والصيف وخاصة خلال النهار.

PACO RABANNE 1 MILLION

من أشهر العطور الرجالي ذات الرائحة الفواحة والجذابة والتي أطلقت في 2008 من قبلThe Design House of Paco Rabanne لتحقق مبيعات قياسية على مستوى العالم.

ويتميز العطر برائحته الجريئة والقوية التي تتناسب مع فصل الشتاء؛ ويضم العطر مجموعة من الروائح المميزة والتي تشمل الجريب فروت، والبرتقال الأحمر، والنعناع، والورد، والقرفة، والتوابل، والجلد الأشقر، والخشب الأشقر، والباتشولي والعنبر.

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO

يحمل العطر توقيع جورجيو أرماني والذي كشف عنه في تسعينات القرن الماضي ليصبح واحداً من أفضل العطور الرجالي الجذابة.

ويتميز العطر برائحته الاستثنائية التي تعشقها النساء؛ كما أن GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO مثالي لجميع فصول العالم وجميع المناسبات وذلك لمزجه بين روائح الأعشاب والحمضيات بالإضافة إلى رائحة الشاطئ والبرغموت في زجاجة عطر واحدة.

عوامل تساعد على اختيار العطر المثالي

اختيار العطر المناسب ليس بالأمر المعقد إلا أن الكثير من الرجال يجهلون الطريقة المثالية لاختيار عطر رجالي فواح وثابت وجذاب يتناسب مع شخصيته.

-اختبر العطر على بشرتك ولا تقم باستنشاقه من الزجاجة مباشرة، فجلد كل إنسان يتفاعل مع العطور بشكل يختلف عن الآخر.

-انتظر قليلاً بعد اختبار العطر على بشرتك وكن صبوراً فقد يحتاج العطر إلى ربع ساعة كاملة ليظهر بالرائحة المثالية ويصبح أقوى.

-اعتمد على أنفك في تحديد جودة العطر، فيمكنك قراءة العشرات من الملصقات والإعلانات عن عطر رجالي فاخر ذي رائحة استثنائية، إلا أن الأمر يختلف تماماً على أرض الواقع لذلك ثق بأنفك أولاً.

-تجنب شراء إصدار العام من العطور؛ وخاصة من الماركات العالمية الفاخرة؛ كونها باهظة الثمن ويتغير مكوناته مع تغير الموضة، لذلك ينصح الخبراء باختيار العطور القديمة ذات الشعبية والمبيعات العالية.

- اختر العطر الذي يتناسب مع طبيعة إطلالتك، فالروائح القوية تتناسب مع الإطلالة الكاجول بينما تتناسب العطور الهادئة بعض الشيء مع الملابس الكلاسيكية الراقية وأحذية أكسفورد الأنيقة.

-تتكون العطور الفاخرة من مكونات أساسية كالجلد أو خشب الصندل أو المسك وغيرها، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى وما يسمى بقاعدة العطر.

ويظهر رائحة كل مكون على حدة بداية من اللحظات الأولى من وضعه على الجلد والتي تظهر فيها رائحة المكونات الأساسية بشكل قوي، ووصولاً إلى رائحة قاعدة العطر التي تظهر بعد 15 دقيقة من وضعه على الجلد والتي تدوم وتستمر طوال اليوم.

-ينصح خبراء العطور بتغيرها اعتماداً على المواسم؛ حيث تتناسب العطور الخفيفة التي تتكون من روائح الفواكة والنباتات مع فصل الصيف، في حين أن الروائح الخشبية والتوابل التي تعرف بالعطور الدافئة تتناسب بشكل مثالي مع انخفاض درجات الحرارة.

-تجاهل العلامات التجارية الشهيرة وبيوت الأزياء العالمية، وحاول أن تجازف بين الحين والآخر بتجربة عطور العلامات التجارية الصغيرة، فكل ما يهم في الأمر هو الجودة عالية دون النظر إلى الاسم والعلامة التجارية التابع لها.

-إذا كنت من الأشخاص الذين اعتادوا على عطر معين لسنوات طويلة، فربما حان وقت التغير واكتشف أنواعاً أخرى، ابدأ بتجربة العطور ذات الأحجام الصغيرة والجودة العالية، ولو لمرة واحدة بالأسبوع إلى جانب عطرك المعتاد، وابدأ بالتغير والتنوع بشكل تدريجي.