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نهائي بطولة طوكيو للطائرة الشاطئية حانوني

السبت 13 أبريل 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهائي بطولة طوكيو للطائرة الشاطئية حانوني


غزة / سما /

تأهل فريقا اتحاد بيت حانون الرياضي "أ" و"ب" إلى المباراة النهائية من بطولة "طوكيو" لكرة الطائرة الشاطئية مواليد "2001 فما فوق"، ضمن المنافسات التي جرت على ملعب بيت حانون شمال القطاع بتمويل من الحكومة اليابانية، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع اللجنة الأولمبية، وبالتعاون مع اتحاد الطائرة.

وتأهل اتحاد بيت حانون الرياضي "أ" إلى النهائي, بعدما تخطى فرق الصداقة "ب" وشباب جباليا "ب" وبيت حانون "ج" تواليا.

أما اتحاد بيت حانون الرياضي "ب", فقد تفوق على كل من الرباط "أ" والصداقة "ج" وخدمات جباليا "أ" تواليا.

وستقام المباراة النهائية يوم الإثنين المقبل لتحديد صاحب اللقب، فيما تجري مواجهة لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي ستجمع بين بيت حانون "ج"، وخدمات جباليا "أ".

يشار إلى أنه قاد لقاءات البطولة تحكيميا كل من الدولي أسامة المقيد، وجمال فياض، ورجب عبيد، وجميل الزعانين، وسمير المقيد، وحاتم حمودة، وعاطف حسونة، وجهاد أبو حبل، وجمال حسونة رئيسا للجنة الحكام، ومحمد عوكل من لجنة المسابقات.

#بطولة طوكيو #كرة الطائرة

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