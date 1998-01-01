يوفنتوس يضحي بديبالا للتعاقد مع جواو فيليكس

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس مصمم على التعاقد مع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي يلعب في صفوف بنفيكا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعث يوفنتوس كشافيه لحضور مباراة بنفيكا وفرانكفورت يوم الخميس الماضي في ذهاب ربع نهائي بطولة اليوروبا ليج، وذلك من أجل مراقبة جواو فيليكس الذي سجل 3 أهداف وصنع الهدف الرابع، وقاد فريقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يوفنتوس حسم قراره بالتوقيع مع فيليكس صاحب 19 عام، لكن المشكلة تكمن في سعره المرتفع، حيث لن يسمح بنفيكا برحيله بأقل من 100 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس سيعرض باولو ديبالا للبيع في الميركاتو الصيفي من أجل تمويل صفقة جواو فيليكس، ومن الممكن أن يصل سعر النجم الأرجنتيني إلى 100 مليون، فهناك عدة أندية مستعدة للحصول على خدماته مقابل هذا المبلغ.

ولن تكون مهمة النادي البيانكونيري سهلة بالتعاقد مع فيليكس، حيث يحظى اللاعب باهتمام كبار أندية أوروبا مثل ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، آرسنال وتوتنهام.

يذكر أن فيليكس خاض مع بنفيكا هذا الموسم 37 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 15 هدفاً وصنع 7 آخرين.