  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: قرار جنوب افريقيا بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الدول لاتخاذ خطوات مماثلة

السبت 13 أبريل 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، بقرار جنوب أفريقيا تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى "إسرائيل" من مستوى سفارة إلى مكتب اتصال دون شرط.

وقال مجدلاني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذه الخطوة المتقدمة من جنوب افريقيا التي عانت من نظام (الأبرتهايد)، وتدرك معنى ذلك جيدا، حيث إن شعبنا يعاني من نظام عنصري وفاشي، وهذا القرار بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الدول والاحزاب في العالم لاتخاذ خطوات مماثلة.

وثمن موقف الحزب الوطني الافريقي، مؤكدا أن ذلك يخدم السلم والامن العالميين، ودليل قوي على التضامن الجنوب افريقي مع حقوق شعبنا، ويأتي في ظل التصعيد الاسرائيلي الاميركي ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وتابع مجدلاني ان هذه الخطوة مؤشر يمكن استثماره والبناء عليه، حيث إن جنوب أفريقيا بلد هام جدا، ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية إنما أيضا على مستوى العالم، خاصة أنها عضو فاعل في مجموعة "بريكس"، ورئاسة الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز.

#احمد مجدلاني

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس: شعبنا يقف كالطود الأشم في وجه صفقة العار ورسالتنا إلى كل أبناء الأمة كالتالي..

غالبية تتوقع تراجع نتنياهو عن تفاهمات مع حماس والعودة للتصعيد

الشعب السوداني يسقط رئيسين خلال ٢٤ ساعة

بالصور.. شهيد و 66 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..

والا: حماس خبيرة في نظام التصعيد وسيحدث انفجار كبير للوضع

السودان ...من هو الفريق الركن "عبد الفتاح البرهان"؟

الأخبار الرئيسية

اشتية

طالع .. اليوم الساعة 7 مساء اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة

التنفيذية تبحث آليات جديدة لتطبيق قرارات المركزي والوطني

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع حماس " تحت النار ودون الإطاحة "

نواب أميركيون داعمون لإسرائيل "قلقون" من ضمها لأراضٍ في الضفة الغربية

اضراب الاسرى .. معركة الكرامة 2 تدخل يومها السادس