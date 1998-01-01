مجدلاني: قرار جنوب افريقيا بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الدول لاتخاذ خطوات مماثلة

رام الله / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، بقرار جنوب أفريقيا تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى "إسرائيل" من مستوى سفارة إلى مكتب اتصال دون شرط.

وقال مجدلاني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذه الخطوة المتقدمة من جنوب افريقيا التي عانت من نظام (الأبرتهايد)، وتدرك معنى ذلك جيدا، حيث إن شعبنا يعاني من نظام عنصري وفاشي، وهذا القرار بمثابة دعوة مفتوحة لكافة الدول والاحزاب في العالم لاتخاذ خطوات مماثلة.

وثمن موقف الحزب الوطني الافريقي، مؤكدا أن ذلك يخدم السلم والامن العالميين، ودليل قوي على التضامن الجنوب افريقي مع حقوق شعبنا، ويأتي في ظل التصعيد الاسرائيلي الاميركي ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وتابع مجدلاني ان هذه الخطوة مؤشر يمكن استثماره والبناء عليه، حيث إن جنوب أفريقيا بلد هام جدا، ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية إنما أيضا على مستوى العالم، خاصة أنها عضو فاعل في مجموعة "بريكس"، ورئاسة الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز.