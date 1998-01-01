طالع .. اليوم الساعة 7 مساء اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة

رام الله / سما /

اكد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه أن اعلان اسماء وزراء الحكومة الجديدة سيتم اليوم في تمام الساعة 7 مساء.

وقال اشتيه ان الحكومة ستؤدي اليمين القانونية امام الرئيس محمود عباس في ذات الساعة.

وكلف الرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو شهر.

وفيما يلي قائمة بأسماء وزراء الحكومة الجديدة، وهي كالتالي:

د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء

نبيل ابو ردينة وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء

زياد ابو عمر نائب رئيس الوزراء

د. مي كيلة وزير الصحة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد

د. عاطف ابو سيف وزير الثقافة

محمد الشلالدة وزير العدل

مجدي الصالح وزير الحكم المحلي

رياض عطاري وزير الزراعة

رياض المالكي وزير الخارجية

شكري بشارة وزير المالية

رولا معايعة وزير السياحة

اسحق سدر وزير الاتصالات

نصري ابو جيش وزير العمل

مروان عورتاني التربية والتعليم

محمود ابو مويس التعليم العالي

امال حمد وزير المرأة

عاصم سالم المواصلات

محمد زياده وزير الأشغال

احمد مجدلاني الشؤون الاجتماعية

فادي الهدمي وزير القدس

مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية: رائد رضوان (برتبة وزير)

وزير الدولة للريادة والتمكين: اسامة السعداوي

الاوقاف: لم يحسم

الداخلية : لم يحسم (الحاج اسماعيل جبر او سعيد ابو علي)

المتحدث باسم الحكومة: ابراهيم ملحم (ليس برتبة وزير)