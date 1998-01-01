بلدية غزة تنجز 1240 معاملة للمواطنين خلال مارس الماضي

غزة / سما /

أنجزت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة نحو 1240 ألف معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال شهر آذار/ مارس الماضي، موضحةً أن المعاملات تنوعت ما بين؛ استدعاءات وشكاوي، واشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وخدمات ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري أن المعاملات المنجزة شملت؛ 198 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و25 اشتراك كهرباء جديد، و62 اشتراك مياه، و39 طلب إلغاء رخصة حرفة، و106 بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، و 108 معاملات تجديد تلقائي لرخصة حرفة، وتجديد 49 رخصة حرفة، وإصدار 56 رخصة حرفة جديدة .

كما شملت المعاملات ؛ منح 72 رخصة بناء، وتسجيل 17 بناء جديد، والموافقة على 47 إذونات بناء ثاني وثالث، و56 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و140 معاملة تغيير اسم مشترك، و7 معاملات لتغيير اسم منتفع، و13 خلو طرف، و64 معاملة خلو طرف مخفض .

وبينت أن تم أيضاً إصدار 3 رخص هدم بناء ، و29 معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و7 معاملات سحب إشراف، و37 معاملة فحص بناء جديد مرحلة ثانية وثالثة، إضافة إلى 6 معاملات استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، و6 معاملة تحديد مسافة، و19 معاملة تسجيل عقد إيجار، و23 معاملة شفط بئر، و17 معاملة عامة، و 17 معاملة تسجيل بناء جديد.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد استحدثت منظومة خاصة للشكاوي للتسهيل على المواطنين، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: الرقم المختصر 115، وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وتطبيق( الواتس آب)،

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين .