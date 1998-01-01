نيوزويك: ترامب يزعم أن الملك سلمان قبّل زوجته ميلانيا

وكالات

ذكر موقع مجلة "نيوزويك" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم أن الملك سلمان قبل زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، رغم أن الصور التي التقطت له وهو يستقبل الرئيس الأمريكي وزوجته في أثناء زيارته للرياض عام 2017 أظهرت خلاف ذلك.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا الزعم ورد في كتاب جديد ألفه المعلق في مجلة "بوليتكو" جيك شيرمان وأنا بالمر، تحت عنوان "التلة التي تستحق الموت: المعركة للكونغرس ومستقبل أمريكا ترامب".

وتلفت المجلة إلى أن تعليقات ترامب جاءت في أثناء حفلة جمع تبرعات عقدها النائب الجمهوري كيفن ماكارثي، في فندق ترامب العام الماضي، وتحدث فيها الرئيس لأكثر من ساعة، وتذكر الرئيس رحلته للسعودية عام 2017 أمام النواب والمشرعين، وتحدث عن سلفه باراك أوباما، الذي قال إنه ركع أمام الملك سلمان، مشيرا إلى أنه رفض القيام بالأمر ذاته.

ويكشف التقرير عن أن ترامب تحدث بعد ذلك عن أمر لم ينشر في الإعلام عن زوجته، وقال إن مساعدا لميلانيا ترامب أخبرها أنها لو مدت يدها إلى الملك فربما رفض مصافحتها، وبعدها قال ترامب إن الملك سلمان كان ينتظره عند مدرج الطائرة في وقت انتظر فيه أوباما في قصره المكيف.

وتنقل المجلة عن ترامب، قوله: "خرجت من الطائرة وسلمت ولم أركع، وقدمت ميلانيا يدها، تذكروا، قالوا لنا (لن يسلم عليك)"، بحسب ما جاء في الكتاب، وأضاف ترامب: "أمسك بيدها وقبلها موا موا موا (إشارة للقبلة)، وعندها قلت للملك أيها الملك على مهلك- ثلاث قبلات"، وفق ما جاء في الكتاب، الذي قال إن القاعة التي كان يتحدث فيها ترامب هاجت وماجت، مع أن صور الاستقبال أظهرت أن الملك صافح ميلانيا ولم يقبلها.

ويفيد التقرير بأن البيت الأبيض لم يرد للتعليق على القصة، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم إن كان ترامب قد تحدث عن مصافحة زوجته للملك على سبيل النكتة، أم أنه كان جادا، فمن عادته المبالغة للترفيه.

وتختم "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن ترامب أظهر أيضا في عدد من الحالات قلة اهتمام في الحصول على الحقائق، وكان يتمسك بالكذبة حتى لو شعر أنها محرجة.