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إسرائيل تكشف سبب تحطم مركبتها الفضائية على القمر

السبت 13 أبريل 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكشف سبب تحطم مركبتها الفضائية على القمر


القدس المحتلة / سما /

 كشفت جمعية "سبيس أي ال" (Space-IL) والصناعات الجوية الاسرائيلية، عن سبب تحطم المركبة الفضائية "بريشيت" أول أمس على سطح القمر.

ووفقا لمعطيات الفرق الهندسية فقد اكتُشف خلل فني في محركها الرئيسي قبل هبوطها على القمر ما أدى إلى فقدان الاتصال معها. وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية العامة.

وعلى الرغم من أن "بريشيت" تغلبت على هذا العطل ونجحت في إعادة تشغيل المحرك الرئيسي، لكن لم يعد من الممكن إبطاء سرعة المركبة وإكمال الهبوط بهدوء كما كان مخططًا.

وتشير التقديرات إلى أن الخلل الفني وقع عندما كانت المركبة الفضائية على بعد حوالي 14 كيلومترًا من سطح القمر. وقبل ذلك تمكنت بريشيت من إرسال صورة أخيرة لها على مقربة من القمر.

ويستدل من المعطيات الأولية أن الخلل تسبب أيضًا في فقدان الاتصال مع المسبار الذي تحطم على سطح القمر بسرعة 500 كيلومتر في الساعة.

وأكد الطاقم الهندسي لشركة سبايس إيل والصناعات الجوية أنه سيُجري الأسبوع المقبل فحوصًا شاملة لاستيضاح أسباب وقوع الخلل الفني الذي تسبب في التحطم.

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