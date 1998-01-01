ميلادينوف يعلق على استشهاد الطفل ميسرة أبو شلوف وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم السبت، إسرائيل بمعايرة استخدام القوة، حتى لا تستخدم القوة المميتة إلا كحل أخير، وتحت تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".

وقال ملادينوف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفل الفلسطيني ميسرة، الذي قُتل بالرصاص بالأمس، بإطلاق النار الإسرائيلي في احتجاجات غزة".

واستشهد الطفل أبو شلوف (17 عامًا) إثر إطلاق الاحتلال النار عليه شرقي جباليا أمس الجمعة، في مسيرات العودة وكسر الحصار.