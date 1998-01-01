مجدلاني: هجوم ترمب على "الجنائية الدولية" تحريض وتدخل بعملها لمحاربة دولة فلسطين

رام الله / سما /

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، "مهددا اياها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن"، بلطجة سياسية، تعكس ارادة ادارة ترمب لاستبدال القوانين الدولية، بقرارات وقوانين خاصة أميركية .

وقال مجدلاني في تصريح له اليوم السبت، "إن هذه السياسة هي تحريض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا في الملف الفلسطيني على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وأضاف، "إن ادارة ترمب تلاحق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعمل على توفير الحماية بعد الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك محاولة منها للتأثير على المحكمة الدولية، ووقف أية اجراءات قد تتخذ ضد دولة الاحتلال مشيرا الى أن صمت المجتمع الدولي حيال ذلك، لا مبرر له، ويعتبر موافقة على شل القانون الدولي والشرعية الدولية".

وتابع مجدلاني: "ان ادارة ترمب تسعى على الصعيد الدولي الى معاقبة كل دولة تقف الى جانب دولة فلسطين في الهيئات الدولية الاممية، كما تعمل على محاربة وتهديد كل منظمة دولية تنضم دولة فلسطين إليها".

واستطرد قائلا "على المحكمة الرد على هجوم ترمب، بسرعة انجاز الملفات المقدمة من دولة فلسطين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال".