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فيديو: فتاة صينية تفسد حفل زفاف حبيبها السابق

السبت 13 أبريل 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: فتاة صينية تفسد حفل زفاف حبيبها السابق


وكالات / سما /

حاولت فتاة صينية إفساد حفل زفاف صديقها السابق، بطريقة غريبة، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو كيف اقتحمت الفتاة حفل الزفاف مرتدية فستان عرس أبيض، وتوجهت نحو العريس وجثمت على ركبتيها طالبة منه عدم الزواج بالفتاة الأخرى، ما أثار غضب العروس وجعلها تغادر القاعة، ليلحقها العريس مباشرة.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل أن تصرف الفتاة جنوني وغير مقبول، فيما رأى آخرون أنها حاولت الحفاظ على حب حياتها بشتى الوسائل، وفئة ثالثة قالت إن الحب الحقيقي هو تفاهم ورضى عن العلاقة من الطرفين، ولن تنجح علاقة مبنية على انجذاب من طرف واحد.

وتكثر القصص التي تتحدث عن فشل حفلات الزفاف لأسباب غريبة، ففي شهر يناير، ذكرت صحيفة “NDTV” الهندية أن عروسا أصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء حفل زفافها، وفي نفس الشهر قتل 15 شخصا في البيرو أثناء انهيار سقف الصالة التي يحضرون فيها حفل زفاف.

#فتاة صينية #حفل زفاف

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