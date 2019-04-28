الأوقاف بغزة تحدد تسعيرة عمرة بداية رمضان

غزة / سما /

أعلنت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتوافق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عن تسعيرة العمرة لرحلة 28/4/2019.

وأكدت أن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 890 دينار أردني فقط، منوهةً إلى أن هذه الرحلة تتضمن الأسبوع الاخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك فقط.

وذكرت اللجنة أنها بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة من أجل تحديد تسعيرة تتناسب مع الظروف الصعبة التي يحياها سكان قطاع غزة في إطار سعيها للتخفيف من معاناة المواطنين.

وطالبت لجنة الحج جميع شركات الحج العمرة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين.