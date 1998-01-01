التنفيذية تبحث آليات جديدة لتطبيق قرارات المركزي والوطني

رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم غد الاحد، اجتماعا لها في مقر الرئاسة برام الله لمناقشة عدد من الملفات بينها البحث عن آليات جديدة لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وقال عضو اللجنة الدكتور أحمد مجدلاني في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم السبت،، ان هذا الاجتماع هو لتقييم الموقف وليس لاتخاذ قرارات جديدة وانما للبحث في اليات جديدة تمكنا من معالجة الوضع الناشئ وتطبيق القرارات التي اتخذت بصورة متتالية ما يجعلنا امام مرحلة لانهاء العلاقة التعاقدية مع الاحتلال وانهاء المرحلة الانتقالية للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة.

واوضح مجدلاني ان اجتماع التنفيذية غدا سيبحث ايضا التطورات الحاصلة في في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وفوز اليمين المتطرف بألاغلبية ما يعني

ان نتنياهو، هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة وبالتالي ستحافظ على النهج والسياسة السابقة في تدمير حل الدولتين.

واشار مجدلالني الى ان اجتماع التنفيذية غدا سيبحث التحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي، مضيفا "اننا لا نريد تكرار للقرارات السابقة وانما التحضيرلنتائج عملية".

وشدد مجدلاني على اهمية الاعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية مساء اليوم، مشيرا الى انها واحدة من الخطوات التي سيتم البناء عليها لفك الارتباط مع الاحتلال بالاضافة الى القضايا الإجرائية مثل اتفاق باريس الاقتصادي والجوانب التي تتصل بالعلاقة اليومية مع الاحتلال.