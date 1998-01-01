"تيسلا" تضيف خاصية جديدة إلى نظام "السائق الآلي"

وكالات / سما /

في العام الماضي أضافت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" المزيد من وظائف نظام القيادة شبه الذاتية المعروف باسم "نافيجيت أون أوتو بايلوت" إلى سياراتها.

وأضافت الشركة خاصية جديدة تتيح لسياراتها الخروج من المخرج المطلوب أثناء السير على الطرق الحرة أو عبور التقاطعات على أساس بيانات الطريق التي يتم إدخالها إلى النظام الملاحي الموجود في السيارة.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين يتولى نظام"السائق الآلي" الموجود في السيارة بتغيير الحارة المرورية وفقا لظروف الطريق وسرعة السير، فإنه كان على السائق تشغيل الإشارة الضوئية المناسبة عند الانتقال من حارة إلى أخرى. أما الآن فإن السائق لن يحتاج إلى التدخل حيث يمكنه ضبط إعدادات خاصية تغيير الحارة المرورية حتى يتم تشغيلها آليا.

وقد أطلقت "تيسلا" في الأسبوع الحالي تحديث تطبيق "السائق الآلي" لإضافة الخصائص الجديدة. ومن بين الإعدادات الجديدة خاصية"مطلوب تأكيد تغيير الحارة" ثم يختار السائق خيار "لا" حتى يتم تفعيل خاصية تغيير الحارة المرورية آليا.

كما يمكن للسائق تفعيل خاصية إصدار تحذير صوتي قبل تغيير الحارة المرورية. ويمكن بالنسبة لسيارات "تيسلا" المصنوعة قبل عام آب/أغسطس 2017، أن تحدث اهتزازا في عجلة القيادة كوسيلة لتنبيه السائق إلى أن السيارة ستغير الحارة.

وأخيرا يمكن للسائق أن يطلب من السيارة تفعيل نظام القيادة شبه الذاتية المعروف باسم "نافيجيت أون أوتوبايلوت" في كل مرة أثناء التوجه إلى مكان محدد يتم ادخاله عبر شاشة النظام وذلك بفضل خاصية "بدءالتفعيل في كل رحلة".

وأشارت شركة "تيسلا" إلى أن سياراتها قطعت أكثر من 66 ميلون ميلا باستخدام تقنية "نافيجيت أون أوتو بايلوت" وتم تنفيذ أكثر من 9 ملايين حالة تغيير للحارة المرورية أثناء القيادة باستخدام التقنية الحديثة.