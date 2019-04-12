المحترفين: فوزان للظاهرية والامعري مع انطلاق الاسبوع 18

رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة 12/4/2019 الجولة الاولى من مباريات الاسبوع ال18 لدوري القدس للمحترفين برعاية اوريدو، فقد جرت مبارتان وكانت نتائجهما كالتالي :

الامعري + مركز طولكرم

تقدم الامعري خطوة الى الأمام بعد فوزه على شقيقه مركز طولكرم بالنتيجة 2/ صفر في المباراة التي احتضنها ملعب طولكرم وراقبها عوض بدير .

وبهذا الفوز رفع الامعري رصيده الى "20" نقطة فيما بقي مركز طولكرم برصيد "5" نقاط .

سجل للامعري : احمد ابو رداحة في الدقيقة "20" واضاف احمد سلامة في الدقيقة 32" .

حكم اللقاء : براء ابو سريس ، فوؤاد تايه ، محمد سالم واشرف قادوس .

الظاهرية + اهلي الخليل

انتزع فريق الظاهرية ثلاث نقاط مهمة من فريق اهلي الخليل بعد ان فاز علية بالنتيجة 1/ صفر، في اللقاء الذي احتضنه ملعب دورا، وراقبه اسامه الراعي .

احرز هدف الظاهرية اياد ابو غرقود في الدقيقة "35" .

وبهذا رفع الظاهرية رصيده الى "14" نقطة فيما بقي الاهلي برصيد "29" نقطة .

حكم اللقاء : براء ابو عيشه ، احمد ذوقان ، رائد عامر وعمر دولة .

هذا وتستكمل مباريات الأسبوع يوم الاحد 14/4/2019 ، علما بأن المباريات ستبدأ الساعة الخامسة مساء كالتالي :

جبل المكبر + واد النيص - ملعب الخضر – مراقب فادي اللحام

الثقافي + البيرة - ملعب طولكرم –عمر شرعب

السموع + شباب الخليل - ملعب دورا – محمود ابو صبيح

هلال القدس + بلاطة - ملعب فيصل – مجدي زبيدات