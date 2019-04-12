  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المحترفين: فوزان للظاهرية والامعري مع انطلاق الاسبوع 18

السبت 13 أبريل 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحترفين: فوزان للظاهرية والامعري مع انطلاق الاسبوع 18


رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة 12/4/2019 الجولة الاولى من مباريات الاسبوع ال18 لدوري القدس للمحترفين برعاية اوريدو، فقد جرت مبارتان وكانت نتائجهما كالتالي :

الامعري + مركز طولكرم

تقدم الامعري خطوة الى الأمام بعد فوزه على شقيقه مركز طولكرم بالنتيجة 2/ صفر في المباراة التي احتضنها ملعب طولكرم وراقبها عوض بدير .

وبهذا الفوز رفع الامعري رصيده الى "20" نقطة فيما بقي مركز طولكرم برصيد "5" نقاط .

سجل للامعري : احمد ابو رداحة في الدقيقة "20" واضاف احمد سلامة في الدقيقة 32" .

حكم اللقاء : براء ابو سريس ، فوؤاد تايه ، محمد سالم واشرف قادوس .

الظاهرية + اهلي الخليل

انتزع فريق الظاهرية ثلاث نقاط مهمة من فريق اهلي الخليل بعد ان فاز علية بالنتيجة 1/ صفر، في اللقاء الذي احتضنه ملعب دورا، وراقبه اسامه الراعي .

احرز هدف الظاهرية اياد ابو غرقود في الدقيقة "35" .

وبهذا رفع الظاهرية رصيده الى "14" نقطة فيما بقي الاهلي برصيد "29" نقطة .

حكم اللقاء : براء ابو عيشه ، احمد ذوقان ، رائد عامر وعمر دولة .

هذا وتستكمل مباريات الأسبوع يوم الاحد 14/4/2019 ، علما بأن المباريات ستبدأ الساعة الخامسة مساء كالتالي :

جبل المكبر + واد النيص - ملعب الخضر – مراقب فادي اللحام

الثقافي + البيرة - ملعب طولكرم –عمر شرعب

السموع + شباب الخليل - ملعب دورا – محمود ابو صبيح

هلال القدس + بلاطة - ملعب فيصل – مجدي زبيدات

#الامعري

الأكثر قراءة اليوم

وفاة شاب بطلق ناري بالخطأ في غزة واخر وجد مشنوقا بشقة في رام الله

غالبية تتوقع تراجع نتنياهو عن تفاهمات مع حماس والعودة للتصعيد

بالصور.. شهيد و 66 اصابة بينها خطيرة شرق قطاع غزة

الشعب السوداني يسقط رئيسين خلال ٢٤ ساعة

قناة عبرية: شخصان يرغبان في حقيبة الدفاع وهذا ما سيطلبه ليبرمان من نتنياهو..

والا: حماس خبيرة في نظام التصعيد وسيحدث انفجار كبير للوضع

موقع امريكي: ترامب يجتمع بقادة اليهود الأميركيين لبحث "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

التنفيذية تبحث آليات جديدة لتطبيق قرارات المركزي والوطني

دعوة إسرائيلية للتفاوض مع حماس " تحت النار ودون الإطاحة "

نواب أميركيون داعمون لإسرائيل "قلقون" من ضمها لأراضٍ في الضفة الغربية

اضراب الاسرى .. معركة الكرامة 2 تدخل يومها السادس

الرئيس محمود عباس

الرئيس: شعبنا يقف كالطود الأشم في وجه صفقة العار ورسالتنا إلى كل أبناء الأمة كالتالي..