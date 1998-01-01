الشاطئية: الصداقة يفتتح المنافسات بالفوز على اتحاد بيت حانون

غزة / سما /

استهل فريق الكرة الشاطئية بنادي الصداقة، بطل القطاع للعبة مشواره في بطولة دوري بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الشباب تحت 18 عاماً، بالفوز على نظيره اتحاد بيت حانون الرياضي، بنتيجة 2-صفر وذلك على ملعب نادي اتحاد بيت حانون، الذي يستضيف البطولة.

قدم الفريقان مباراة مثيرة ومتميزة وقريبة الأداء والمستوى، وظهرت الضربات الساحقة من لاعبي الصداقة والصد المتين لمنافسه، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 21-19، وفي الشوط الثاني بقي الصداقة متقدماً، وانتهى لصالحه بنتيجة 21-19.

وتقام البطولة بإشراف اللجنة الأولمبية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني- pysl، للموسم الجاري 2019م، بتمويل من الحكومة اليابانية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.