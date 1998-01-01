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فيديو.. ركلات الترجيح تقود الخدمات لنصف نهائي كأس غزة

السبت 13 أبريل 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ركلات الترجيح تقود الخدمات لنصف نهائي كأس غزة


غزة / سما /

حسم خدمات رفح "الديربي" مع جاره الشباب بركلات الترجيح (5-4), عقب التعادل (0-0) في الوقت الأصلي, ضمن منافسات دور الثمانية من كأس غزة.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, قبل أن يخطف "الأخضر" بطاقة الوصول للمربع الذهبي عبر ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح أحرز لـ"الأخضر" محمود النيرب, وبدر موسى, ومعتز النحال, وعمران أبو بلال, وأنس الشخريت, بينما سجل لـ"الزعيم" محمد أبو دان, وأنس السيلاوي, ومحمد أبو عرمانة, ويسار الصباحين, وأهدر جمعة الهمص.

وبهذا الفوز ضرب خدمات رفح موعدا في نصف النهائي مع خدمات الشاطئ, بينما سيلعب الصداقة مع اتحاد الشجاعية.

#ركلات الترجيح #كأس غزة

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