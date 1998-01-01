قرار قضائي صادم بشأن نادي غزة الرياضي

غزة / سما /

أصدر القضاء الفلسطيني الخميس، أمرا بضرورة إخلاء نادي غزة الرياضي، بناء على دعوة مالك الأرض المستأجرة منذ أكثر من "80 عاما".

ويأتي هذا القرار بعد عام واحد فقط من قرار المحكمة الابتدائية في غزة، بضرورة إخلاء النادي لمصلحة مالكيه خلال الفترة الماضية.

ويعدّ هذا القرار صادم للأسرة الرياضية، كون "العميد" أحد أعرق الأندية الفلسطينية في شقي الوطن "غزة والضفة", والذي تأسس عام 1934.

وعقب القرار, طالب أبناء نادي غزة الرياضي التحرك لإلغاء هذا القرار، بكل السبل والطرق المشروعة مع الحفاظ علي حق الورثة الشرعيين بحقوقهم.

وكان "العميد" قد أقر بأحقية الأرض لملاكها، رغم دفع إدارة النادي إيجار الأرض على مدار 8 عقود.