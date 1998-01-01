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(6) أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

السبت 13 أبريل 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

أفادت إذاعة صوت الأسرى من غزة السبت، أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 13 من أبريل/ نيسان يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم خمسة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة الخليل/ الأسير شادي غالب محمد أبو شحذم (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.
والأسير موسى إبراهيم موسى حسين (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام كاملة في السجون الصهيونية.

ومن جنين/ الأسير أحمد علي محمود أبو خضر (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا وستة أشهر، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير ناصر محمود أحمد عويص من مخيم بلاطة المحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة بالإضافة إلى 50 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير حمزة عمر عبد الفتاح شمارخة من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن مخيم جباليا شمال القطاع/ الأسير جمعة إبراهيم عيسى عزام (49 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

 

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