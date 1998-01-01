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أليسا تغرد حول تقبيل البابا فرانسيس لقدمي رئيس جنوب السودان

السبت 13 أبريل 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليسا تغرد حول تقبيل البابا فرانسيس لقدمي رئيس جنوب السودان


وكالات

غردت الفنانة اللبنانية، أليسا، بخصوص الموقف المؤثر لتقبيل بابا الفاتيكان، فرانسيس، لقدمي رئيس جنوب السودان ونائبه، داعيا إياهما إلى عدم العودة إلى الحرب الأهلية.

وكتبت أليسا في تغريدة عبر موقع فيسبوك: "هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس".

وجرى ذلك خلال زيارة وفد رفيع من جنوب السودان إلى الفاتيكان للمشاركة في لقاء روحي خاص، نظم من أجل دعم المصالحة في البلد الإفريقي، في 10 و11 أبريل الجاري.

وكان البابا فرنسيس قد حث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق الذي تحول لاحقا إلى زعيم المتمردين، وثلاثة نواب آخرين، على احترام الهدنة والوفاء بالتزامهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في شهر مايو المقبل.

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