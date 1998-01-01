الرئيس البرازيلي: يمكن مسامحة الهولوكوست دون أن ننساه

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن جرائم محرقة النازيين "هولوكوست" يمكن مسامحتها لكن لا يجب نسيانها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن بولسونارو قوله: "يمكننا أن نسامح، لكننا لا يمكن أن ننسى. هذا الاقتباس مني. أولئك الذين ينسون ماضيهم محكوم عليهم بألا يكون لهم مستقبل".

وأضاف الرئيس البرازيلي، "هناك حاجة لتحركات لكي لا تتكرر الهولوكوست".

يذكر أن "بولسونارو" زار في 2 نيسان/ أبريل، نصب الهولوكوست التذكاري في مدينة القدس برفقة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.