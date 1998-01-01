ميسي وسواريز ينافسان ريال مدريد وأندية الليجا بفردهما

وكالات / سما /

يقترب فريق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي من حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقدم برشلونة موسماً رائعاً في الدوري الإسباني الليجا، فرض فيه سيطرته الكاملة واستحق التربع على عرش الصدارة، الأمر الذي يقربه من حسم الليجا قبل أسابيع من النهاية.

وحقق برشلونة الأسبوع الماضي فوزاً مهماً جداً على حساب منافسه الأول أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، حيث أصبح الفارق بينهما 11 نقطة كاملة بعد مرور 31 جولة من عمر الليجا، ولكن التفوق الكتالوني يأتي في كافة الأشياء وليس عدد النقاط فقط.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 33 هدفاً في الليجا هذا الموسم متربعاً على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني بفارق 13 هدف عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني برصيد 20 هدفاً.

ويفرض ثنائي برشلونة ميسي سواريز سيطرتهما على جدول ترتيب الهدافين هذا الموسم، حيث سجلا سوياً 53 هدفاً أكثر من أى ثنائي أخر في الليجا هذا الموسم.

ولم يكتفي ثنائي برشلونة ميسي وسواريز من التفوق على اللاعبين في الليجا، بل أيضاً يتوفقان على أندية الدوري الإسباني فيما يخص الأهداف المسجلة هذا الموسم.

وسجل الثنائي ميسي وسواريز سوياً 53 هدفاً، حيث يعد ترتيبهما بين الأندية الأكثر تهديفاً في الليجا هذا الموسم الثالث، بعد برشلونة 81 هدف، ريال مدريد 55 هدف، ويتفوقون على جميع أندية الليجا المتبقية، أبرزهم إشبيلية الذي سجل 51 هدف وأتلتيكو مدريد 45 هدف.